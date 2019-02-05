Сегодня, 5 февраля во всем мире отмечают День безопасного интернета. Идея проведения праздника была предложена в 2004 году Европейской комиссией при поддержке организаций European SchoolNet и Insafe. Ежегодно, каждый второй вторник февраля, в 140 странах мира людей призывают к ответственному использованию цифровых технологий.

К Всемирному дню безопасного интернета Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи Украины разработал правила, которые помогут защитить персональные данные пользователей в сети.

1. Пользуйтесь лицензионными операционными системами и своевременно их обновляйте.

2. Используйте средства защиты от вредоносного программного обеспечения.

3. Совершайте регулярное резервное копирование и настройте функцию «восстановление системы».

4. Не используйте флешки, диски, карты памяти, если не доверяете их источнику. Существуют техники взлома компьютера еще до того, как пользователь откроет файл с носителя. Кроме того, подключая устройства, проверяйте их на наличие опасных вирусов.

5. Регулярно меняйте пароли в учетных записях, на электронной почте и в социальных сетях. Выдумывайте такие, которые содержат не менее 8 символов (цифр и букв), не содержат персонифицированную информацию (даты рождения, банковских карточек, номеров телефонов).

6. Избегайте использования интернет-банкинга, электронных платежных систем, введение аутентификации данных при доступе к интернету в кафе, барах, аэропортах и других общественных местах.

7. Во время пользованием интернетом не стоит открывать подозрительные ссылки. Вредные URL-адреса могут быть закодированы в виде QR-кодов. Используйте VirusTotal для проверки подозрительных ссылок.

8. Всегда следует читать содержание вытекающих окон и сообщений в браузере.

9. При использовании удаленного доступа необходимо ограничить доступ с помощью «белого списка».

10. Установите ограничения количества ввода ошибочных логинов и паролей. Регулярно просматривайте журналы логирования, планировщик задач и автозагрузки на предмет несанкционированных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРСИ пересмотрела требования к качеству интернета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.