К 2020 году 2.4 миллиона казахов, проживающих в сельской местности, получат доступ к скоростному интернету

В Казахстане начато строительство оптико-волоконной линии протяжённостью в 20 000 километров, которая должна будет к 2020 году обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету примерно 2.4 миллиона жителям сельских районов страны. Об этом со ссылкой на заявление министра информации и связи Казахстана Даурен Абаев пишет издание Astana Times.

Доступ к услуге получат примерно 1 200 сёл, а это – 3 500 школ, больниц и акыматов (администраций). По решениию Министерства руководить проектом будет национальная телекоммуникационная компания Казахтелеком.

Подключение сёл будет происходить постепенно, по этапам. Согласно прогнозам, уже к концу 2019 года доступ к высокоскоростному Интернету получит более 1.29 миллиона человек. Оставшиеся будут подключены к 2020, заявил заместитель министра информации и связи Дарын Туваков.

Помимо этого, из сообщения следует, что в 2018 году министерство начало реализацию масштабной государственной программы Цифровой Казахстан, в частности был открыт технопарк «Астана-Хаб». В настоящее время «Астана-Хаб» управляет 140 проектами, в которые вовлечены 1 200 участников и 42 инвестора.

«Созданы все условия для реализации цифрового потенциала нашей молодёжи. Был проведён международный инновационный форум Цифровой Мост, который определил и утвердил позиции Казахстана как регионального IT-хаба», – заявил министр.

Министерство развивает инфраструктуру в крупных городах – таких, как Астана, Алматы и Шымкент, а также в Караганде и Актобе; данные города должны стать «смарт-городами». В настоящее время продолжается работа, направленная на улучшение качества государственных услуг. Ранее для получения документа от государственных органов гражданам Казахстана приходилось ждать до пяти рабочих дней. Теперь же они могут получить тот же документ, сделав несколько кликов мышкой со своего домашнего компьютера. В настоящее время жителям страны доступно 634 различных видов электронных услуг – это почти 60% от всех услуг. Недавно Центры обслуживания граждан начали предоставлять услуги на основании биометрических данных. Такие центры работают сегодня в Астане, Алматы, Шымкенте и Кустанае.

В нескольких крупных городах также были открытии миграционные центры с окошками для нерезидентов.

«В год, когда телевидение Казахстана отмечает своё 60-летие, был начат постепенный переход на цифровые стандарты теле- и радиовещания с параллельным отключением аналогового сигнала. Продолжается работа по созданию сети государственного вещания в приграничных районах страны», – заявил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.