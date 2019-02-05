Эксперты обнаружили новую проблему сети пятого поколения. Уязвимости в протоколе безопасности могут быть использованы злоумышленниками для сбора информации об абонентах, пишет Anti-Malware.

Сообщается, что причиной потенциальной угрозы для безопасности пользователей являются недоработки в протоколе AKA. Усовершенствованный его вариант для сети пятого поколения должен был решить проблемы своих предшественников для 3G и 4G, а именно – устранить уязвимости для IMSI-ловушек. Собственно эти ловушки используются для наблюдения за устройствами абонентов.

Однако 5G AKA был создан на основе существующих технологий аналогичного протокола для сетей третьего и четвертого поколений. Следовательно, заимствованные у предшественников уязвимости не позволяют уберечь пользователей от атак на их личную информацию.

Отмечается, что с помощью IMSI-ловушек злоумышленники не могут получить доступ к контенту или метаданным, но без проблем вычисляют местоположение устройства и его владельца.

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