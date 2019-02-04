Незаконную трансляцию блокировал Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в сотрудничестве с местным Управлением СБУ. Информация об этом размешена на сайте регулятора.

Согласно данным, запрещенная «Телерадиосеть Благих Новостей» транслировалась в гостинице «Маковица» (г. Яремче). О нарушении регулятору сообщил местный житель.

Сообщается, что «Телерадиосеть Благих Новостей» входит в перечень каналов, распространение которых ограничено на территории Украины.

Напомним, недавно черниговский провайдер «ТЕЛКОМ» был оштрафован Нацсоветом за трансляцию запрещенных иностранных программ.

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