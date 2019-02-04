Украинская Киберполиция совместно с Генпрокуратурой и Нацполицией установила личность администратора более 50 пиратских сайтов, распространяющих видеоконтент с нарушением авторских прав. Об этом говорится на официальном сайте правоохранительного органа.

Сообщается, что злоумышленником оказался 35-летний житель Киева. Он самостоятельно создал и администрировал 56 сайтов, которые предоставляли пользователям пиратские фильмы и сериалы.

По делу пирата было открыто уголовное производство. Оборудование, изъятое во время обыска жилья нарушителя, было направлено на экспертизу. Обвиняемому грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее Киберполиция Украины приняла участие в ликвидации Darknet-ресурса «xDedic».

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