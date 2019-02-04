Руководство компании обсуждает ликвидацию кнопки «Дизлайк» в сервисе YouTube. По их словам, пользователи применяют эту функцию неправильно, передают Диалоги.

Согласно комментарию директора по управлению проектами видеосервиса Тома Леунга, Google недоволен подходом пользователей к оценке роликов. Практика показывает, что большинство зрителей ставят «дизлайк» не качеству видео, не количеству проделанной работы и вложенных усилий автора, а происходящему в сюжете. Это в свою очередь не стимулирует у ютуберов делать качественный контент.

Кроме того, руководство компании обеспокоено распространением спам- и дизлайк-сообществ, призванных понижать рейтинги определенных видеороликов. Таким образом кто угодно может обратиться к ним и организовать поток «пальцев вниз» под любым видео.

Отмечается, что окончательное решение по поводу отмены кнопки «Дизлайк» еще не принято. Однако руководство Google надеется на одобрение нововведения уже в ближайшем времени. Согласно данным, создатели YouTube-контента будут сами решать, добавлять «кнопку неодобрения» под свои видео или нет. Таким образом, они смогут обезопасить себя от чрезмерно активных конкурентов и недоброжелателей.

Напомним, недавно Mediasat сообщал о том, что YouTube изменит систему рекомендаций.

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