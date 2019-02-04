Британские провайдеры выступают против отстранения Huawei от внедрения 5G в Европе. По их прогнозам, отказ от оборудования технологического гиганта скажется немалыми финансовыми затратами и отодвинет процесс расширения сети пятого поколения на несколько лет. Об этом пишет KO.

Согласно данным, некоторые британские телекоммуникационные компании не одобряют действий США, Австралии и Новой Зеландии, отказавшихся от услуг Huawei. По их подсчетам, для Британии перезаключение контрактов с другими поставщиками оборудования может занять около 18 месяцев и дополнительно потребовать несколько миллиардов фунтов стерлингов.

Провайдер Deutsche Telekom в одном из своих внутренних документов также акцентирует внимание на вероятных проблемах, возможных в случае отстранения Huawei. Прогнозы, построенные на анализе этого документа, обещают задержку 5G в Европе минимум на два года.

«В документе Deutsche Telekom утверждается, что сети 5G должны быть построены на базе уже существующей инфраструктуры 4G, которая в значительной степени основана на оборудовании Huawei. Полный отказ от него будет стоить отрасли много миллиардов евро, поэтому он маловероятен», — сообщает ресурс.

Напомним, ранее Mediasat сообщал, что Евросоюз пытается нивелировать участие Huawei в организации сети пятого поколения. Опасаясь шпионажа со стороны Китая, ЕС рассматривает возможности для запрета использования техники китайского производителя.

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