Нацсовет освободил иностранные телеканалы от языковых квот

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес новую редакцию проекта Порядка адаптации иностранных телеканалов. Согласно документу, зарубежные вещатели избавят от обязательного запуска украинских дорожек. Об этом пишет Телекритика.

Как сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, регулятор таким образом пошел навстречу иностранным телеканалам, поскольку правообладатели вкладывают немалые деньги в адаптацию вещания на территории Украины.

Исходя из этого, проект был вынесен на публичную доработку. Представители зарубежных каналов совместно с Нацсоветом в течение месяца образуют группу, которая и займется изменением и поправкой документа.

Уточняется, что привлекать иностранные телеканалы к обязательному использованию украиноязычных дорожек не будут. Относительно этого вопроса планируется создание отдельного законопроекта.

В то же время представители Нацсовета выражают опасения по поводу утверждения документа в Министерстве юстиции, поскольку некоторые его нормы не соответствуют законодательству. Однако, если Минюст не пропустит проект, регулятор готов поддержать такую позицию.

Напомним, ранее Минюст не поддержал составленный Нацсоветом План развития национального телерадиоинформационного пространства. Причиной стало наличие в нем пункта о запуске платного пакета «Зеонбуда».

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