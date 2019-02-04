В Хмельницком киберполицейские пресекли продажу смарт-приставок для незаконной ретрансляции телеканалов. Была блокирована деятельность интернет-магазина, осуществлявшего сбыт, а также установлена личность владельца нелегального бизнеса, сообщает сайт Нацполиции.

Согласно данным, 36-летний житель Хмельницкого занимался реализацией приставок, предоставляющих свободный просмотр платных каналов. Мужчина создал интернет-ресурс, с помощью которого осуществлял продажи гаджетов. Стоимость одного варьировалась в пределах 1000 — 1600 грн.

Отмечается, что в связи с нарушением статьи «Об авторском праве» было открыто уголовное производство. Правоохранители провели обыск жилья нарушителя с изъятием оборудования. Вопрос об оглашении подозрения злоумышленнику решиться после того, как полученные улики пройдут экспертизу.

Напомним, ранее суд арестовал имущество украинского провайдера «ВинАстериск» по обвинению в нарушении авторских прав.

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