Корейский оператор мобильной сети LG Uplus вышел в лидеры покрытия 5G в стране. Компания установила более пяти с половиной тысяч базовых станций сети пятого поколения, предает iTech.ua.

Согласно данным, к концу года оператор планирует обеспечить доступом к 5G все крупные города Южной Кореи, на что рассчитывает потратить более 3,5 миллиардов долларов.

Сообщается, что на данный момент LG Uplus показывает лучшие результаты в сфере внедрения сети пятого поколения среди корейских операторов связи. Зона покрытия значительно превышает показатели его конкурентов — SK Telecom и KT.

Также отмечается, что Корея первая в мире запустила 5G в коммерческое пользование. Уже весной владельцы смартфонов с поддержкой сети пятого поколения смогут пользоваться преимуществами интернета нового поколения.

Напомним, ранее сообщалось, что LG совместно с Институтом передовых технологий (KAIST) займется исследованиями в области 6G.

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