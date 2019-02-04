Концепция так называемого «сплинтернета» была поднята на обсуждение на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Основной ее тезис предполагает разделение интернета между Китаем и Америкой, пишет CNBC.

Согласно данным, интернет будущего представляет собой фрагментированную систему, отдельные составляющие которой регулируются своими правилами и подчиняются своим конкретным службам. Большинство прогнозов склоняется к доминированию китайских и американских приложений и серверов во Всемирной сети.

По мнению главы китайской компании Sinovation Ventures Кайфу Ли, Китай имеет все шансы разделить господство в интернете поровну с США. Он уверен, что Поднебесная, имея больше пользователей, а следовательно – больше данных, остается впереди внедрения технологий искусственного интеллекта, несмотря на явное лидерство Америки в исследованиях этой сферы.

«В то время как китайские приложения, вероятно, не будут приняты в США, Европе и англоязычных странах, они получат быстрое признание в Индии, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Африке. Я думаю, что если через пять лет взять телефоны всех людей мира и подсчитать количество в них китайских и американских приложений, счет составит 50 на 50», — прогнозирует глава Sinovation Ventures.

Отмечается, что уже на сегодняшний день многие технологические гиганты Китая и Америки пытаются расширять зону своего влияния, не просто предлагая свои услуги за границей, но и приобретая компании, либо же инвестируя в них. К примеру, Alibaba владеет контрольным пакетом акций компании Lazada в Юго-Восточной Азии, а Tencent инвестирует в индонезийскую фирму Go-Jek.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ЕС голосуют за отстранение китайской компании Huawei от внедрения 5G в Европе.

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