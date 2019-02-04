Исследование, проведённое платформой Hootsuite, показало, что с 2018 года количество испанских интернет-пользователей выросло на 4 миллиона. Об этом пишет портал «Испания по-русски».

Согласно данным, на пребывание в сети у испанцев уходит более пяти часов в день. Большую часть этого времени занимает онлайн-просмотр телепередач – три часа, примерно час и сорок минут уходят на общение в соцсетях, и еще около сорока минут – на прослушивание музыки.

«Касательно онлайн-контента, исследование показало, что 93% испанцев смотрят онлайн-видео; 52% пользуются онлайн-телевидением; 11% играют в онлайн-игры; еще 11% следят за ходом онлайн-игр; и почти 9% смотрят чемпионаты по киберспорту», — говорится в сообщении.

Напомним, подобные исследования в Китае показало, что жители Поднебесной проводят в сети 2 часа 42 минуты в сутки, а Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает, что у взрослых россиян на это уходит больше четырех часов в день.

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