Государственная комиссия по радиочастотам при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации одобрила проект «Экспресс-РВ», предполагающий создание группы спутников для обеспечения доступа в интернет жителям Арктики. Несмотря на претензии со стороны «Роскосмоса», предприятие «Космическая связь» получило частоты для реализации системы. Об этом пишет CNews.

Сообщается, что систему образуют четыре спутника и наземная часть, которые смогут обеспечить доступ в интернет по всей территории России, в Арктике и на транспортных средствах вдоль Северного морского пути.

«Ожидается, что «Экспресс-РВ» обеспечит связью 2,3 млн жителей России, находящихся за Полярным кругом, и 2 млн иностранных жителей. Также в зоне охвата системы окажется 6 млн владельцев транспортных средств. А с учетом пассажиров транспортных средств, пересекающих Северный морской путь — самолетов, кораблей, автомобилей — число пользователей системы может вырасти до 160 млн. Кроме того, для правительственной связи запуск системы обеспечит расширение зоны покрытия на 30%», говорится в сообщении.

Против выделения частот для «Экспресс-РВ» выступала корпорация «Роскосмос», утверждая, что реализация проекта может помешать работе спутниковых систем «Луч» и «Гонец». Однако, протест компании не был принят, поскольку возражений с других сторон не было.

Напомним, в 2017 году OneWeb совместно с Роскосмосом запросили у Госкомиссии выделение нескольких частот. На данный момент Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассматривает просьбу, однако беспокоится о возможном ущербе для российских операторов.

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