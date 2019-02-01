VOKA открыл самую большую 4К-библиотеку в Беларуси

Видеосервис теперь может предложить своим зрителям контент в UHD. Об этом сообщает TVnews.by.

Согласно данным, в библиотеке представлено около 150 тайтлов в ультравысоком разрешении. Среди всех сервисов Беларуси VOKA предлагает наибольшее количество контента в 4К.

«Для просмотра доступны уже ставшие классикой “Волк с Уолл-стрит” с Леонардо Ди Каприо или “Красавица и чудовище” с Эммой Уотсон, лауреатов премии “Оскар“ “Мой парень – псих” и “Афера по-американски”, культовый арт-хаус Дэвида Линча “Голова-ластик”, комедии, фэнтези, сериалы и концерты», — говорится в сообщении.

Напомним, 4К – разрешение, примерно соответствующее 4000 пикселей по горизонтали.

Недавно сообщалось, что Беларусь дала «добро» на вещание украинского телеканала UATV на своей территории.

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