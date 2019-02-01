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28 января китайский государственный медиахолдинг China Media Group совместно с оператором телекоммуникаций China Unicom и технологическим гигантом Huawei провёл первую в стране передачу VR-контента в режиме реального времени через сеть 5G.

В ночь на 4 февраля – канун китайского Нового года – организаторы фестиваля CCTV Spring Festival Gala планируют провести трансляцию онлайн панорамы из двух залов в северном Чанчуне и южном Шэньчжэне через сеть 5G.

Во время мероприятий, предшествующих основной программе фестиваля Spring Festival Gala, компания CCTV предоставит аудитории возможность погрузиться в мир панорамной виртуальной реальности, подарив им новые впечатления. Также известно, что короткие видеоролики, посвящённые теме фестиваля, будут загружены в социальные сети, подарив зрителям возможность окунуться с головой в гущу событий.

Новый тест стал очередным достижением китайских инженеров, развившим успех предыдущего события – первой передачи потокового контента в разрешении сверхвысокой чёткости 4K через сеть 5G, которая состоялась 13 января. Оба теста прошли на первой в Китае национальной 5G платформе новых медиа. В создании платформы приняли участие компании China Mobile, China Telecom, China Unicom и Huawei.

В настоящее время завершено лабораторное планирование и подготовка платформы к работе. В будущем платформа будет участвовать в разработке и тестировании 5G приложений – таких, как передача видео сверхвысокой чёткости 4K, производство VR-контента в разрешении 4K, мобильное редактирование и мобильная 4K проекция через сети 5G.

Холдинг China Media Group был основан в марте прошлого года. Он объединил в себе China Central Television, China National Radio и China Radio International.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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