28 января китайский государственный медиахолдинг China Media Group совместно с оператором телекоммуникаций China Unicom и технологическим гигантом Huawei провёл первую в стране передачу VR-контента в режиме реального времени через сеть 5G.

В ночь на 4 февраля – канун китайского Нового года – организаторы фестиваля CCTV Spring Festival Gala планируют провести трансляцию онлайн панорамы из двух залов в северном Чанчуне и южном Шэньчжэне через сеть 5G.

Во время мероприятий, предшествующих основной программе фестиваля Spring Festival Gala, компания CCTV предоставит аудитории возможность погрузиться в мир панорамной виртуальной реальности, подарив им новые впечатления. Также известно, что короткие видеоролики, посвящённые теме фестиваля, будут загружены в социальные сети, подарив зрителям возможность окунуться с головой в гущу событий.

Новый тест стал очередным достижением китайских инженеров, развившим успех предыдущего события – первой передачи потокового контента в разрешении сверхвысокой чёткости 4K через сеть 5G, которая состоялась 13 января. Оба теста прошли на первой в Китае национальной 5G платформе новых медиа. В создании платформы приняли участие компании China Mobile, China Telecom, China Unicom и Huawei.

В настоящее время завершено лабораторное планирование и подготовка платформы к работе. В будущем платформа будет участвовать в разработке и тестировании 5G приложений – таких, как передача видео сверхвысокой чёткости 4K, производство VR-контента в разрешении 4K, мобильное редактирование и мобильная 4K проекция через сети 5G.

Холдинг China Media Group был основан в марте прошлого года. Он объединил в себе China Central Television, China National Radio и China Radio International.

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