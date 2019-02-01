В Австрии появился молодежный видеосервис A1 Now

Сервис был создан оператором A1 Telekom Austria с целью предоставить контент, охватывающий интересы молодежной аудитории, пишет DigitalTVEurope.

Согласно данным, A1 Telekom Austria создала команду из трех человек, в состав которой вошли Ясмин Дикингер, Йоханнес Наттерер и Таня Соурек. Именно они ведут проект в сотрудничестве с австрийскими создателями онлайн-контента, включая видеоплатформу Sportradar.

«Мы постоянно расширяем контент, который предлагаем нашим клиентам. Запуск платформы A1now OTT является для нас еще одним важным шагом в этом направлении. Мы с нетерпением ожидаем создания новых способов взаимодействия с этим продуктом OTT, и Sportradar является для нас отличным партнером в реализации этих амбиций », — поделилась председатель A1now TV по созданию, маркетингу и продажам в А1 Таня Соурек.

Сообщается, что ресурс предоставляет пользователям доступ к онлайн-трансляциям и видео по запросу, направленные на такие темы, как спорт, музыка и развлечения. Также на платформе можно посмотреть матчи австрийской футбольной бундеслиги, киберспортивные турниры и оригинальный контент A1 Now.

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