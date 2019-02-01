Домой Интернет ВЦИОМ: Ежедневно россияне «просиживают» в сети шестую часть суток

ВЦИОМ: Ежедневно россияне «просиживают» в сети шестую часть суток

Лада Васюкова
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Интернет

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал, сколько времени жители России тратят на интернет. Данные приводит Федеральное агентство новостей.

По словам руководителя центра Валерия Федорова, четверть взрослых россиян проводят в сети больше четырех часов в день.

Также он отметил, что среди граждан РФ больше всего общаются в сети молодые люди возрастом от 18 до 24 лет. Около 7% россиян, по его оценкам, страдают от интернет-зависимости.

Для сравнения, жители Китая тратят на интернет менее трех часов в день.

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