ВЦИОМ: Ежедневно россияне «просиживают» в сети шестую часть суток

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал, сколько времени жители России тратят на интернет. Данные приводит Федеральное агентство новостей.

По словам руководителя центра Валерия Федорова, четверть взрослых россиян проводят в сети больше четырех часов в день.

Также он отметил, что среди граждан РФ больше всего общаются в сети молодые люди возрастом от 18 до 24 лет. Около 7% россиян, по его оценкам, страдают от интернет-зависимости.

Для сравнения, жители Китая тратят на интернет менее трех часов в день.

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