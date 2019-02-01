Безлим за полсотни: Жители Австралии получили безлимитный 5G

Тариф запустила компания Optus. Услуга включает безлимитный 5G с минимальной скоростью 50 Мбит/с. Об этом пишут Новости Ю.

Сообщается, что Сервис 5G Fixed Wireless предполагает непрямое подключение к сети. Для доступа пользователям предоставляют модем, который присоединяется к 5G и раздает Wi-Fi. Стоимость услуги – 50 долларов в месяц.

На данный момент тариф от компании Optus работает в Сиднее и двух пригородах Канберры. В ближайшее время оператор планирует расширить покрытие еще на четыре города, а со следующего года услуга 5G будет доступна для населения пяти штатов и Австралийской столичной территории.

Недавно сообщалось, что в Бельгии внедрение 5G перенесли на 2020 год.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.