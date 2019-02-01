Государственная служба статистики подсчитала, что за неполный 2018 год число интернет-абонентов выросло на 66% до практически 23 миллионов. В то же время от услуг кабельных операторов отказались 500 тысяч человек, передает UBR.

Согласно сообщению, переход украинцев на телевидение нового поколения объясняется рядом причин. Одной из них является более выгодное в финансовом плане пользование IPTV, которое при этом предлагает пользователям больший спектр услуг, нежели традиционное кабельное ТВ.

«Зачем ежемесячно вносить платеж на счет кабельного оператора и интернет провайдера, если очень часто можно получить услугу «2 в 1». Тут, правда, поддержку молодому рынку оказал все тот же отказ от аналогового сигнала. Который вызвал всплеск продаж новеньких ТВ, зачастую уже «в базе» оборудованных не только DVB-Т2 тюнером, но и «умными» возможностями. Среди которых, кроме прочего, производители часто встраивают приложения работающих в Украине IPTV сервисов», — говорится в публикации.

Кроме того, большим преимуществом IPTV является возможность подключать к услуге сразу несколько устройств, что дает возможность смотреть его даже со смартфона. К тому же, многие украинские операторы предлагают пробный месяц пользования услугами. Однако стоит предвидеть ряд нюансов, таких как строго ограниченное время тестирования или автоматическое снятие оплаты по завершению тестового периода.

Также отмечается, что с увеличением интереса абонентов к IPTV растет и количество нелицензированных сервисов с большим спектром каналов и более бюджетными тарифами. Но в то же время абоненты таких провайдеров нередко сталкиваются с проблемой плохого качества картинки или перебоев в работе системы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.