В Бельгии на год «отодвинули» 5G

По предварительным данным, распределение частот между операторами связи должно состояться в 2020 году, вместо запланированного 2019. Однако, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, передает content-review.

«Правительство Бельгии выделило четыре пакета частот в диапазонах 700, 1400 и 3600 мегагерц. Учитывая, что в стране всего три национальных оператора (Proximus, Orange и Telnet), предполагается, что будет некий четвертый игрок, который войдет в рынок уже с пакетом 5G-частот. Лицензию на частоты предполагалось выдать на 20 лет», — говорится в сообщении.

Как заявил министр связи Филипп Де Бейкер, аукцион пока был перенесен на следующий год. Но, по его словам, дата и дальше может меняться, пока Региональный правительственный консультативный комитет не решит вопросы, связанные с распределением средств от продаж частот.

Отмечается, что на планы операторов перенос даты аукциона не повлияет, поскольку те рассчитывали запустить 5G не раньше 2020 года.

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