22 января NEWSONE начал тестовое вещание со спутника в формате HD, а с сегодняшнего дня трансляция сигнала осуществляется в полноценном режиме. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе вещателя.

В эфире телеканала – самые свежие новости и события Украины и мира, а также прямые трансляции с самых разных мест нашей планеты.

Мы работаем для телезрителей, поэтому, чтобы смотреть NEWSONE было ещё лучше, отныне телеканал доступен не только в формате SD, но и в HD. Все лучшие телеканалы мира уже давно транслируют сигнал в HD-качестве. И с сегодняшнего дня в число лучших присоединился телеканал NEWSONE, – заявил директор телеканала NEWSONE Юрий Будяк.

Появилась ещё одна возможность смотреть со спутника, теперь в HD-качестве. HD – это стандарт высокой четкости, следовательно зрители увидят более чёткую и качественную картинку, – подчеркнул технический директор Сергей Скрипченко.

Параметры спутникового вещания NEWSONE HD: Спутник: «Astra 4A» (4,8 гр.в.д.)

Частота: 11747 МГц

Поляризация: вертикальная (V)

Символьная скорость: 30000 Мс/с

Коррекция ошибок (FEC): 3/4

Стандарт: DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD

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