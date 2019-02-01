Не договорились: «Зеонбуд» и Концерн РРТ не согласовали тарифы на 2019 год

Переговоры между провайдером и госпредприятием остаются открытыми. Вопрос должен был решиться до первого февраля, передает Телекритика.

В частности, «Зеонбуд» совместно с общенациональными каналами выразил недовольство ростом цен на услуги Концерна, поскольку считают его необоснованным. В свою очередь Концерн уверяет, что установил минимальную оплату, исключающую все непроизводственные затраты.

По мнению провайдера, причиной несправедливо высоких цен является избыточно широкий штат КРРТ, на оплату работы которого нужны большие деньги.

«У Концерна РРТ 25 филиалов, где в среднем в каждом по 25 лишних управленцев. Это 625 избыточных единиц персонала и надо заметить, не специалистов, а администраторов. Правильно предположить, что у командного состава зарплата выше, чем средняя по предприятию, то есть не менее 15 тыс. гривен. В результате получаем, что наше предприятие и телекомпании должны заплатить за содержание персонала 112 миллионов в год», — сообщает пресс-служба «Зеонбуда».

«Зеонбуд» отмечает, что единственным верным решением в данной ситуации будет «уменьшить количество филиалов, ликвидировать неработающие объекты, уменьшить земельные участки, и, соответственно, расходы».

Напомним, ранее Минюст не одобрил создание платного пакета в сети «Зеонбуда».

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