На платформе MEGOGO начал работу новый футбольный канал «MEGOGO Футбол». Его вещание осуществляется в тестовом режиме с начала января текущего года.

Для доступа к «MEGOGO Футбол» необходимо приобрести подписку «Оптимальная». Цена – 97 грн/мес.

Отметим, «MEGOGO Футбол» доступен только подписчикам на территории Украины, где компании MEGOGO принадлежат эксклюзивные права на показ футбольных поединков чемпионатов Испании, Франции и Германии как в среде онлайн так и в других средах телевизионного вещания.

При этом просмотр канала доступен на всех платформах, где присутствует видеосервис MEGOGO, включая мобильные устройства.

MEGOGO Футбол 1 of 3

В настоящее время в компании не раскрывают планов относительно будущего нового канала. Однако в комментарии изданию Tribuna.com, директор по маркетингу и стратегии MEGOGO Иван Шестаков допустил вероятность появления «MEGOGO Футбол» в сетях украинских операторов платного телевидения.

Господин Шестаков также рассказал, что компания создала собственный комментаторский центр, где уже сегодня задействованы такие комментаторы как Роман Бебех, Вадим Скичко и Александр Золотогорский. Впрочем, штат комментаторов по-прежнему формируется. Вместе с тем в данном направлении MEGOGO также сотрудничает с двумя партнёрами – украинской «1+1» и латвийской «Сетанта Спорт».

Напомним, летом прошлого года стало известно о покупке компанией MEGOGO прав на показ испанской Ла Лиги (LaLiga). Годом ранее были приобретены права на трансляцию немецкой Бундеслиги (Bundesliga) и французской Лиги-1 (Liga 1).

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«MEGOGO Футбол» – стриминговый канал с доступ к матчам трёх топовых европейских футбольных лиг – чемпионат Испании, Германии и Франции. Кроме прямых трансляций на канале доступны архивы прошлых матчей, краткие обзоры и лучшие моменты поединков, а также различный околофутбольный контент.

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