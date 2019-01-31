Запрет на вещание был выдан Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ), его действие распространяется на три года, передает ТАСС.

Согласно данным, в передачах «Россия РТР», «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут» были зафиксированы высказывания, которые Нацсовет счел пропагандистскими, направленными на разжигание вражды. В связи с этим было принято решение приостановить вещание телеканала на территории республики сроком на три месяца.

«Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил — мы защищали и будем защищать свое информационное пространство», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

Представитель совета Патрикс Грива также заявил, что для Латвии не имеет значения, от кого поступают и на кого направлены призывы к войне. По его словам, Нацсовет в любом случае будет трактовать подобные высказывания как нарушение и предпринимать соответствующие меры.

Стоит отметить, что «Россия РТР» уже подвергалась временному отключению на территории республики ранее, в 2014 и 2016 годах. Причиной тогда также послужили обвинения в наличии в эфире канала военной пропаганды.

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