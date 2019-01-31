Долгожданная платформа от технологического гиганта вскоре будет готова предложить своим пользователям множество различного контента.

Несмотря на то, что информация о том, что компания Apple работает над запуском потоковой платформы, на протяжении нескольких последних месяцев неоднократно появлялась в СМИ, точное время запуска службы до сих пор оставалось неизвестным.

В новой статье, опубликованной изданием The Information, говорится, что потоковая платформа с кино- и телевизионным контентом, по всей видимости, будет запущена в середине апреля. Собственно, информация касательно потоковой платформы от данного технологического гиганта упоминалась в большой публикации, посвящённой планам Amazon, связанным с Prime Video.

Ранее в индустрии уже ходили слухи о том, что Apple планирует запустить потоковую платформу в первой половине 2019 года. И сообщение The Information о более конкретных сроках лишь подтвердило данную информацию.

Наряду с оригинальными фильмами и телепрограммами, на потоковой платформе Apple будет также представлен контент сторонних производителей – таких, как HBO и STARZ. Учитывая то, что на территории Канады эксклюзивные права на контент HBO принадлежат компании Bell, маловероятным кажется то, что канадская версия потоковой платформы Apple будет предлагать пользователям данный контент.

Недавно на потоковой платформе Crave от компании Bell появился текущий контент производства HBO – для получения доступа к нему пользователям придётся раскошеливаться ежемесячно на 9.99 доллара (при стоимости базовой подписки на услуги платформы 9.99 доллара в месяц).

В публикации The Information утверждается, что на начальном этапе компания Apple планирует запустить свою потоковую видеоплатформу на территории Соединённых Штатов, однако также упомянуто о планах Apple вывести до конца текущего года новую услугу на рынок более 100 стран.

По слухам, с десяток оригинальных телепрограмм, предназначенных для платформы Apple, уже находятся на стадии производства. В частности, упоминается о долгосрочном, многолетнем контракте с Офрой Уинфи, утопическом шоу «See» («Увидьте»), триллере от М. Найт Шьаймалана, драме «Космос» от Рона Мура («Звёздный крейсер Галактика), перезапуске «Удивительных историй» Стивена Спилберга и многих других проектах.

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