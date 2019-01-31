Vodafone Украина приобщится к внедрению услуги переноса номера. Компания уже подготовила локальную базу данных и готова начать тестирование, сообщает пресс-служба оператора.

В сообщении сказано, что услуга переноса номера (MNP) стартует в мае текущего года и позволит абонентам менять оператора связи, не теряя текущий номер телефона.

Также сообщается, что после запуска MNP в коммерческое пользование любой желающий абонент может обратиться в центр обслуживания и подать заявление на смену оператора. В пресс-релизе акцентируют внимание на том, что номер пользователя будет обслуживаться в сети Vodafone уже в течение трех дней с момента оформления заявки.

Ожидается, что услуга будет бесплатной. Абоненты смогут менять оператора не чаще одного раза в месяц.

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