Нацкомиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) подала обновленный список населенных пунктов Украины, в которых обеспечено доступ к 4G. Документ размещен на сайте регулятора.

В таблице предоставлена информация о каждой области Украины и о том, сколько населенных пунктов охватил конкретный оператор сотовой связи на определенной территории.

Согласно данным, Киевстар и lifecell демонстрируют больший охват пунктов сетью четвертого поколения, чем Vodafone. Однако, по сводкам предоставленного ранее документа НКРСИ, касательно покрытия последний значительно опережал других операторов.

Напомним, недавно украинские провайдеры отчитались о результатах подключения населенных пунктов страны к сети 4G. Согласно этим данным, операторы связи выполнили свои лицензионные обязательства.

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