Евросоюз пытается нивелировать участие Huawei в организации сети пятого поколения, в связи с чем рассматривает возможности для запрета использования техники китайского производителя. В частности, ЕС боится шпионажа со стороны Китая, передает Reuters.

Согласно данным, Еврокомиссия рассматривает возможность внесения изменений в закон о кибербезопасности и фактически вывести запрет на использование оборудования китайской компании, подозреваемой в шпионаже. Однако для реализации этого плана нужно получить одобрение всех столиц ЕС, и даже выполнение этого условия не гарантирует немедленной правки законодательства.

Сообщается, что США, вероятно, поддержит Евросоюз в этом вопросе. Америка уже пытается ввести запрет на использование разработок Huawei и призывает союзников к аналогичным действиям. Австралия обеспокоена возможной угрозой безопасности со стороны Китая, в связи с чем выступает за ограничение доступа компании к мобильным сетям следующего поколения. К такому же решению пришли Польша, Чехия и Германия.

В свою очередь китайская компания-производитель все слухи о шпионаже опровергает и выражает надежду на сотрудничество с Европой в сфере внедрения технологий нового поколения и кибербезопасности.

«Huawei открыта и готова работать с европейскими институтами в разработке стандарта кибербезопасности для Европы…Huawei имеет хороший послужной список в области кибербезопасности», — отмечают в пресс-службе телекоммуникационной компании.

Напомним, недавно в Польше был задержан менеджер местного отделения Huawei, подозреваемый в сотрудничестве с китайской разведкой. Компания объявила об увольнении подозреваемого, однако свою причастность к делу отрицает.

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