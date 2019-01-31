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Бывшему руководителю ГП «Укркосмос» было предъявлено обвинение в хищении боле восьми миллионов долларов, предназначенных для постройки ракеты-носителя. Об этом сказано на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласно данным, экс-глава совместно с бывшим внештатным советчиком гендиректора Национального космического агентства и лицом-посредником организовали схему вывода за границу и легализации 8,245 млн. долл.

Сообщается, что деньги были частью суммы, выделенной по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины и предназначенной для постройки ракеты-носителя.

В результате был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь», по кредиту которого Украина выплатила уже около 6 млрд. гривен. Запуск аппарата должен был стать ключевым моментом в осуществлении Национальной спутниковой системы связи страны.

Отмечается, что на данный момент детективы НАБУ продолжают расследование. Экс-главе «Укркосмоса» было направлено подозрение в злоупотреблении своим служебным положением.

Схема розтрати та легалізації коштів, призначених для створення Національної системи супутникового зв'язку України
Схама растраты финансов, выделенных на создание Национальной системы спутниковой связи Украины

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