В рамках проверки ООО «Бритиш телевижн», проводимой Роскомнадзором, были выявлены несоблюдения норм работы вещателя. Характер нарушений пока не раскрывается, сообщает ТАСС.

Согласно данным, проверка проводила с 14 по 31 января. После ее окончания Роскомнадзор сделал заявление о выявлении погрешностей в работе российского вещателя BBC World News — компании ООО «Бритиш телевижн». Более подробную информацию регулятор пока не предоставляет, поскольку еще не была произведена оценка процессуального статуса допущенных нарушений.

Как стало известно, причиной усиления внимания к BBC World News стало обнаружение британским регулятором Ofcom нарушений в вещании российского канала RT на территории Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор отказался блокировать телеканал Euronews.

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