С сегодняшнего дня пользователи Android-приложения MEGOGO (смартфон и планшеты) могут скачивать фильмы, мультфильмы и сериалы на свое устройство и смотреть их в автономном режиме. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе видеосервиса.

По словам представителя MEGOGO, офлайн-просмотр придется по душе тем, кто путешествует, часто перемещается в метро и не всегда находится в зоне стабильного интернет-соединения.

Также в MEGOGO корреспонденту Mediasat подтвердили информацию о том, что вскоре аналогичная опция появится и в приложении для iOS-устройств.

Сейчас загрузка видео распространяется на часть библиотеки — примерно на 10 000 видео-объектов. А это — блокбастеры, хитовые фильмы, сериалы, телевизионные шоу и популярные блогеры.

«Постепенно контента, доступного для оффлайн-просмотра, становится больше – по мере подписания соответствующих соглашений с правообладателями. Увы, только правообладатель вправе решать, как зрители могут смотреть принадлежащий им контент», — объясняют в MEGOGO.

Загруженные фильмы можно будет смотреть и за пределами Украины, что особенно важно, так как в каждой стране своя библиотека контента и наиболее обширная она как раз в Украине, СНГ, Балтии и Грузии.

Воспользоваться функцией просто – на странице фильма в приложении появилась новая иконка – загрузка. В настройках приложения пользователь сможет указать качество видео, выбрать звуковую дорожку и посмотреть объём памяти устройства, занятой загрузками. Ну а само загруженное видео появится во вкладке «Я смотрю», в разделе «Мои загрузки». Там же зрителю будет предложены фильтры по категориям всего контента, который можно сохранить на своем устройстве. Функция оффлайн-просмотра доступна только подписчикам MEGOGO.

Напомним, осенью прошлого года видеосервис MEGOGO запустил в Украине новый музыкальный канал – MEGOGO LIVE.

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