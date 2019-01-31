Под угрозой запрета оказались «НТВ Мир» и «Первый Балтийский канал», ретранслирующий в Литве российский Первый канал. Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению обвиняет вещателей в нарушении местного законодательства, предает ТАСС.

Согласно данным, негодование комиссии вызвали репортажи, транслируемые на обоих каналах. В программах говорилось о послевоенном вооруженном антисоветском сопротивлении в Литве с оценками событий, которые регулятор определил как несоответствующие действительности.

Сообщается, что при вынесении обвинения был привлечен эксперт из литовского Института истории, который подтвердил ошибочность предоставляемых в репортажах фактов. Экспертное заключение определило передачи как дезинформирующие, разжигающие рознь и ущемляющие человеческое достоинство.

Телеканалы получили предупреждение, согласно которого они будут отключены в случае повторных нарушений.

«Процедура дает право комиссии временно лишать нарушителя эфира после третьего зафиксированного в течение года случая несоблюдения законодательных норм», — прокомментировала представитель ведомства Бируте Кершене.

Отмечается, что со стороны «НТВ Мир» это уже второе несоблюдение норм литовского законодательства, за «Первым Балтийским» ранее нарушений зафиксировано не было.

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