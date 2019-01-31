На деяких ресурсах в мережі з’явилася інформація про те, що сайт Інтернет-провайдера Мережі Ланет може стати недоступним після 1 лютого 2019 року, нібито з причини переходу на нові стандарти протоколу система доменних імен EDNS.

Системні адміністратори відділу управління інформацією компанії Мережі Ланет спростували цю інформацію.

У своєму коментарі редакції Mediasat вони повідомили, що сайт www.lanet.ua підтримує стандарт EDNS v0, і ніяких перебоїв у доступі до нього не буде. Також, за необхідності, у системі буде реалізована підтримка останньої версії стандарту EDNS v1.

Підтримка протоколу безпосередньо залежить від програмного забезпечення, яке використовується на авторитативних серверах. Не скажу, що його оновлення або заміна — це легко, але точно можна виправити, — коментує фахівець Мережі Ланет.

1 лютого відбудеться DNS Flag Day — планове оновлення в роботі інфраструктури системи доменних імен (DNS). Завдяки цій системі ми можемо заходити на сайти, ввівши в адресному рядку браузера лише їхні доменні імена замість IP-адрес, які складно запам’ятовувати.

Після поновлення трафік зі старих і неоновлених серверів, які не підтримують EDNS, не обслуговуватиметься, і домени, які містяться на цих серверах, можуть стати недоступними. EDNS — це розширення стандарту системи доменних імен (DNS). Його призначення — у збільшенні розміру заголовка DNS, в який можна буде додавати додаткову інформацію, що в перспективі підвищить безпеку протоколу.

У нашій мережі використовується кешуючий DNS-сервер, на його роботі подія DNS Flag Day ніяк не позначиться. Він реалізований з метою знизити для абонентів Ланет затримку при зверненні до більшості популярних доменів під час визначення імені вузла за його IP-адресою. Утримувати такий сервер вважається нормою для порядної компанії, яка генерує зі своїх адрес великий обсяг запитів до DNS-Сервер, — повідомив системний адміністратор Ланет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.