Киевстар при поддержке крупнейшего разработчика компьютерных игр Wargaming запустит тарифный план «Киевстар Все вместе Игровой». Кроме услуг мобильной связи, тариф предлагает «плюшки» для поклонников игры World of Tanks (WOT), сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, подобная коллаборация призвана привлечь как интерес абонентов к миру World of Tanks, так и поспособствовать переходу игроков на пользование сетью Киевстар.

«Мы планируем масштабную рекламную кампанию в его поддержку с привлечением крупных танковых блогеров, а также проведение внутриигровых ивентов с созданием офлайн-мероприятий для привлечения новой аудитории. Это позволит нашим компаниям выйти на новый уровень сотрудничества и сделать наш продукт популярным среди абонентов-игроков», — поделился глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming Алексей Олехнович.

Таким образом, пользователи нового тарифного плана получат безлим в сети, неограниченные звонки в пределах «Киевстар», 300 минут на «чужих» операторов, а также преимущества, касающиеся домашнего интернета и ТВ. Кроме того, в игре World of Tanks им будет доступен премиум-аккаунт и эксклюзивный игровой танк 8 уровня с обученным на 100% экипажем.

Стоимость тарифного плана – 300 гривен в месяц.

Отмечается, что Украина стала третьей страной, в которой компания Wargaming объединилась с оператором связи для создания игрового тарифного плана.

World of Tanks — популярная онлайн-игра, аркадный танковый симулятор в историческом сеттинге Второй мировой войны. В мире насчитывается 160 млн. зарегистрированных игроков, из которых более 11 миллионов – украинцы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.