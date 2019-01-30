Американские исследователи завершили реализацию проекта по созданию гибкой антенны, способной преобразовать электромагные импульсы в электричество. Такое устройство называется ректенна, пишет Finance.ua.

Согласно данным, над созданием устройства работали ученые из Массачусетского института технологий. По их словам, изобретение может собирать энергию из окружающей среды, что делает возможным его применение даже в медицинских целях.

«Такая конструкция позволила создать полностью гибкое устройство, достаточно быстрое для охвата большинства радиочастотных диапазонов, используемых нашей повседневной электроникой, включая Wi-Fi, Bluetooth, LTE и многие другие», — сообщил инженер института Сюй Чжан.

Отмечается, что гибкость ректенны позволяет использовать ее как на больших площадях, так и в маленьких портативных устройствах.

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