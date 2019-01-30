4 февраля спутниковый сигнал телеканала общественного вещания UA: КУЛЬТУРА будет закодирован. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе вещателя.

Для кодирования спутникового вещания, UA: КУЛЬТУРА будет использовать систему условного доступа BISS.

UA: КУЛЬТУРА — общенациональный телеканал о культуре во всех её проявлениях и аспектах, который осуществляет вещание 24/7. В эфире телеканала — новости культуры, документальные фильмы, трансляции концертов классической музыки и театральных представлений, а также программы, посвященные различным направлениям культурной и общественной жизни — музыке, живописи, театру, литературе, кино.

Актуальные параметры спутникового вещания UA: КУЛЬТУРА:

Спутник Amos-3 (4 гр.з.д.)

Частота – 11140 МГц, поляризация горизонтальная, символьная скорость 30000 Мбит/сек, FEC–3/4, DVB-S/QPSK, кодировка BISS (с 4.02.2019).

Напомним, ранее Mediasat сообщал о планах медиагруппы StarLightMedia закодировать спутниковый сигнал собственных телеканалов до конца текущего года.

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