4 февраля спутниковый сигнал телеканала общественного вещания UA: КУЛЬТУРА будет закодирован. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе вещателя.
Для кодирования спутникового вещания, UA: КУЛЬТУРА будет использовать систему условного доступа BISS.
UA: КУЛЬТУРА — общенациональный телеканал о культуре во всех её проявлениях и аспектах, который осуществляет вещание 24/7. В эфире телеканала — новости культуры, документальные фильмы, трансляции концертов классической музыки и театральных представлений, а также программы, посвященные различным направлениям культурной и общественной жизни — музыке, живописи, театру, литературе, кино.
Актуальные параметры спутникового вещания UA: КУЛЬТУРА:
Спутник Amos-3 (4 гр.з.д.)
Частота – 11140 МГц, поляризация горизонтальная, символьная скорость 30000 Мбит/сек, FEC–3/4, DVB-S/QPSK, кодировка BISS (с 4.02.2019).
Напомним, ранее Mediasat сообщал о планах медиагруппы StarLightMedia закодировать спутниковый сигнал собственных телеканалов до конца текущего года.