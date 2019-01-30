Министерство юстиции не поддержало запуск платного пакета телеканалов «Зеонбудом», исходя из жалоб провайдеров платного телевидения. Об этом пишет Телекритика.

Согласно данным, составленный Нацсоветом План развития национального телерадиоинформационного пространства не был утвержден Минюстом и был возвращен на доработку по причине наличия в нем пункта о запуске платного пакета «Зеонбуда». Этот пункт вызвал негодование провайдеров кабельного ТВ, поскольку, по их мнению, это создает неравные условия для деятельности на рынке телевизионных услуг. На сторону несогласных стали крупные холдинги StarLightMedia и «1+1 медиа».

«Такой путь развития цифрового эфирного провайдера усилит неравные условия деятельности для провайдеров различных технологий, поскольку “Зеонбуд” на сегодняшний день является единственным поставщиком программной услуги, который, в отличие от других, не соблюдает требования закона “О телевидении и радиовещании” в части подтверждения приобретения прав на распространение (ретрансляцию) программ вещателей (п. 3 ст. 40), не несет обязанности универсальной программной услуги (п. 9 ст. 39) и не заключает договоры с абонентами (п. 7 ст. 39)», — комментируют ситуацию в Ассоциации правообладателей и поставщиков контента (АППК).

Кроме АППК против принятия плана выступили еще пять ассоциаций: Интернет ассоциация Украины, Телекоммуникационная палата Украины, Союз кабельного ТВ Украины, Союз операторов телекоммуникаций Одессы, Всеукраинская ассоциация операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей.

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