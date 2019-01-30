Неисправность была обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-СТ», с помощью которой в космос должны были вывести спутники OneWeb. В связи с этим запуск могут перенести на март, сообщает ТАСС.

Согласно данным, отложить запуск спутников, вероятно, придется из-за микротрещины, обнаруженной в трубопроводе «Фрегата». Предположительно, повреждение возникло во время транспортировки блока на космодром.

Напомним, ранее основатель компании OneWeb Грег Уайлер сообщил дату запуска спутников для обеспечения высокоскоростного интернета — 19 февраля. Отправка аппаратов в космос должна состояться с космодрома во Французской Гвиане с помощью российской ракеты «Союз».

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