Государственное статистическое управление Китая опубликовало данные, проясняющие, как и сколько жители Поднебесной «сидят» в интернете. В среднем, граждане КНР тратят на это 2 часа 42 минуты, передает РИА Новости.

«В частности, на интернет у мужчин в день в среднем уходит 2 часа 54 минуты, у женщин — 2 часа 30 минут, у жителей городов — 3 часа 23 минуты, а жителей деревень — 1 час и 38 минут», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что преимущественно для выхода в сеть китайцы используют смартфоны и планшеты. В среднем, с помощью этих гаджетов население проводит в интернете почти два часа в день. В то время как для других устройств это время составляет меньше 50 минут.

Напомним, ранее Mediasat сообщал, что в Китае с 5G-смартфона совершили первый звонок в сети пятого поколения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.