Национальная комиссия регулирования в сфере связи и информатизации (НКРСИ) дополнила приказ Администрации Госспецсвязи, касающийся требований к услугам интернет-доступа. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Согласно данным, Нацкомиссия рассмотрела Проект приказа «Об утверждении Требований касательно уровня качества услуг передачи данных и доступа в Интернет» на заседании 29 января. Проект Администрации государственной службы спецсвязи и защиты информации был согласован и дополнен предложениями НКРСИ.

В частности, Комиссия акцентирует внимание на таких показателях, как скорость приема/передачи данных, время задержки между пакетами; вариация задержки (джиттер) и потеря пакетов.

По мнению НКРСИ, именно эти критерии более всего влияют на работу интернет-приложений и являются важными для пользователей телекоммуникационных услуг.

Напомним, ранее сообщалось о предстоящем подорожании интернет-тарифов уже к середине года.

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