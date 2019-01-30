Российская компания «Медиа Альянс» подписала соглашение с телесетью GINX Esports TV на создание локальной версии канала, сообщают Известия.

«GINX Esports TV — ведущий мировой киберспортивный телеканал с охватом 50 млн домохозяйств, и благодаря сотрудничеству с «Медиа Альянс» мы намерены повторить свой международный успех в России», — заявил вице-президент по партнерским продажам GINX Esports TV Сэм Батлер.

По прогнозам, появление GINX Esports TV в медиапространстве России должно поспособствовать увеличению числа молодых россиян среди телезрителей, а также привить более широкой аудитории интерес к киберспорту.

Отмечается, что Россия – одна из стран с наибольшим числом фанатов киберспорта. Одних только геймеров (без учета «неиграющих» зрителей) насчитывается более 10 млн. человек.

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