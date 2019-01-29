В Японии правительство будет взламывать устройства граждан

Японским чиновникам разрешили взламывать устройства пользователей для обнаружения незащищенных подключений. Масштабный поиск гаджетов со слабой защитой проведут в целях обеспечения безопасности предстоящих Олимпийских игр 2020 в Токио, сообщает CNews.

Согласно данным, проверки будут проводить сотрудники Национального института информационных и коммуникационных технологий методом подбора паролей. Исследователи используют самые популярные комбинации символов, применяемые для защиты доступа, поскольку именно такие методы наиболее часто используют хакеры для взлома устройств.

В рамках проверки планируют взломать более 200 млн. гаджетов – начиная с домашних роутеров граждан и заканчивая офисными устройствами. Сообщается, что в случае обнаружения слабой защиты, его носитель будет занесен в специальный реестр, а сведения об уязвимости получат власти, интернет-провайдер и владелец гаджета.

В свою очередь японцы не приветствуют такую систему, поскольку считают подобные действия чрезмерными. Однако, после хакерской атаки, которая произошла во время церемонии открытия Олимпийских игр 2018 в Корее, по мнению властей Японии, такая политика должна предотвратить атаки на инфраструктуру грядущей Олимпиады.

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