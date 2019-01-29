Медиахолдинг StarLightMedia (SLM), в который входят телеканалы СТБ, Новый канал, ICTV, M1, M2, ОЦЕ, планирует закодировать спутниковый сигнал до конца текущего года. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе медиагруппы.

«Михаил Царев, СЕО SLM, проинформировал все подразделения группы о планах перейти к распространению кодированного закрытого сигнала ICTV, СТБ, Нового и других телевизионных каналов холдинга до конца 2019 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщение о кодировании спутникового сигнала направлено всем партнерам медиагруппы SLM с предложением позаботиться о переходе потребителей к рынку платного телевидения в максимально удобное время и предложить новые сервисы.

«Наша группа несёт ответственность за развитие украинского телевизионного рынка и рынка контента. Для нас очень важно ежегодно увеличивать количество украинских программ и сериалов, и мы приветствуем заинтересованность всех зрителей в украинских фильмах и сериалах, ожидание премьер и хотим развивать культуру оплаты за труд украинских и международных талантов – актеров, режиссеров, операторов, сценаристов, сотен представителей различных профессий, которые и составляют нашу индустрию», – комментирует Михаил Царев, СЕО SLM.

Господин Царев выразил уверенность, что своевременное объявление о планах кодирования сигнала со спутника позволит всем партнерам подготовиться к этому моменту с заботой и вниманием о зрителях и начать обсуждение создания нового эксклюзивного продукта – доступного в платных сетях распространения контента.

Ранее гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко заявлял, что кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов может начаться позже мая 2019 года.

Напомним, в конце прошлого года в Украину поступила первая партия спутниковых приставок для приёма телеканалов медиаугрупп после кодировки.

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