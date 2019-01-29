Второй по значимости кабельный оператор в Литве – компания CGates – согласовала условия покупки местного кабельного оператора Splius. Данную сделку, впрочем, должен ещё утвердить регулятор.

Компания Splius является одним из ведущих провайдеров услуг кабельного телевидения и доступа в Интернет в западной Литве и входит в пятёрку ведущих провайдеров страны. Компания предоставляет свои услуги в Клайпеде, а также в ряде более мелких городов – в частности, в таких населённых пунктах, как Шяуляй, Радвилишкис, Кельме, Пасвалис, Науйойи Акмене, Йонишкис и Куршенай.

В компании CGates не раскрывают финансовую сторону сделки. По заявлению компании, данный шаг позволит ей увеличить количество обслуживаемых домов до 90 000, а подписчиков – до 250 000.

Генеральный директор CGates Томас Буровас заявил, что покупка Splius (четвёртая подобная сделка, проведенная компанией за минувший год) позволит ей реазизовать долгосрочную стратегию и укрепить позиции на рынках, где до сих пор активно работал Splius.

Буровас заступил на пост директора CGates в прошлом году – после того, как в 2017 году она отделилась от своего предыдущего владельца – эстонской компании Starman.

После того, как компания Elisa из Финляндии купила компанию Starman у Polaris Invest и Com Holding, который выкупил контрольный пакет акций у предыдущего владельца — East Capital Explorer, компания CGates осталась в собственности двух инвестиционных групп, которые заявили о своих планах продолжать реализовывать стратегию CGates, направленную на консолидацию на рынке кабельного телевидения Литвы.

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