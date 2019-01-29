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Рукопожатие

Второй по значимости кабельный оператор в Литве – компания CGates – согласовала условия покупки местного кабельного оператора Splius. Данную сделку, впрочем, должен ещё утвердить регулятор.

Компания Splius является одним из ведущих провайдеров услуг кабельного телевидения и доступа в Интернет в западной Литве и входит в пятёрку ведущих провайдеров страны. Компания предоставляет свои услуги в Клайпеде, а также в ряде более мелких городов – в частности, в таких населённых пунктах, как Шяуляй, Радвилишкис, Кельме, Пасвалис, Науйойи Акмене, Йонишкис и Куршенай.

В компании CGates не раскрывают финансовую сторону сделки. По заявлению компании, данный шаг позволит ей увеличить количество обслуживаемых домов до 90 000, а подписчиков – до 250 000.

Генеральный директор CGates Томас Буровас заявил, что покупка Splius (четвёртая подобная сделка, проведенная компанией за минувший год) позволит ей реазизовать долгосрочную стратегию и укрепить позиции на рынках, где до сих пор активно работал Splius.

Буровас заступил на пост директора CGates в прошлом году – после того, как в 2017 году она отделилась от своего предыдущего владельца – эстонской компании Starman.

После того, как компания Elisa из Финляндии купила компанию Starman у Polaris Invest и Com Holding, который выкупил контрольный пакет акций у предыдущего владельца — East Capital Explorer, компания CGates осталась в собственности двух инвестиционных групп, которые заявили о своих планах продолжать реализовывать стратегию CGates, направленную на консолидацию на рынке кабельного телевидения Литвы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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