Группа крупнейших музыкальных правообладателей подала судебный иск против владельца сайтов Flvto.biz и 2conv.com за нарушение авторских прав. Суд Вирджинии не стал открывать слушание по причине отсутствия юрисдикции в отношении зарубежных организаций. Об этом пишет vc.ru.

Flvto.biz и 2conv.com известны как сервисы стрим-риппинга, позволяющие скачивать музыкальные трекеры с видеосервисов.

Согласно данным, в числе обвинителей были такие известные звукозаписывающие компании как Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Их интересы в суде представляла Ассоциация компаний звукозаписи в Америке.

Порталы Flvto.biz и 2conv.com, позволяющие скачивать аудиотреки из видеороликов, были названы обвинителем пиратскими и предлагались к закрытию. Однако суд посчитал аргументы недостаточными для удовлетворения прошения. Исходя из этого, дело было закрыто без возможности его пересмотра на территории США.

Как стало известно, обвиняемые в пиратстве сайты полностью управляются из России, хостинг расположен в Германии, а на США приходится менее 6% всех посетителей. Поэтому суд Вирджинии пришел к выводу, что Ассоциация звукозаписывающих компаний не может влиять на работу зарубежных сайтов.

Напомним, в прошлом году пять Голливудских киностудий обратились в суд с жалобами на российских пиратов.

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