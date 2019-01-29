Создатель Интернета назвал «умные» гаджеты самой большой потенциальной опасностью для сети. Главная проблема таких устройств – недостатки в программном обеспечении. Об этом Винтон Серф рассказал порталу Business Insider.

Как сообщил Серф, количество устройств с возможностью подключения к интернету непрерывно растет. Такие гаджеты, как правило, имеют много серьезных программных ошибок и недостатков. Пропорционально увеличению их количества растет угроза для сети в целом.

«В отличие от ПК или смартфонов, на рынке интеллектуальных гаджетов нет доминирующей операционной системы или систем. В то время как подавляющее большинство используют некоторые версии Linux, многие версии находятся в процессе разработки, и многие сильно настраиваются производителями. Таким образом, Microsoft, Google или Apple не могут просто выпустить обновление операционной системы и защитить подавляющее большинство устройств одновременно», — объясняет «отец» Интернета.

По его словам, ущерб от недостатков в защите или ошибок в программировании может быть незначительным (сбои в работе устройства). Однако всегда есть риск более серьезных проблем, к примеру, массовых хакерских атак.

Кроме того, Серф называет два возможных решения проблемы. Одним из них является создание инструментов, обнаруживающих и исправляющих ошибки программного обеспечения отдельных устройств. В ином случае необходимо предварительное сотрудничество с программистами, работающими над безопасностью гаджетов, и помощь в выявлении недостатков еще на стадии производства.

Стоит отметить, что по прогнозам исследовательской компании Gartner, уже в текущем году появится около 14 млрд. новых потенциально опасных «умных» гаджетов, а к 2021 году их количество приблизится к 25 миллиардам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.