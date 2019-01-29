Kartina TV в партнёрстве с SES запускают платформу спутникового телевидения

По предварительным оценкам, проект с рабочим названием Kartina Sat стартует с первого апреля текущего года, сообщает Кабельщик.

Согласно комментарию гендиректора Kartina TV Андрея Рейха, в рамках сотрудничества более 30 российских телеканалов будут выведены на спутник Astra, размещённый в орбитальной позиции 19,2 гр.в.д. Среди них шесть представлены международными версиями в HD-формате.

Как стало известно, к проекту уже подключились основные федеральные каналы и онлайн-кинотеатр Start. В скором времени ожидается также поддержка видеосервиса ivi.

Кроме того, уже были названы расценки на пакеты услуг. Так, месячная подписка на базовый набор каналов обойдется пользователям в 4,99 евро, а стоимость полного комплекта, включающего каналы в HD и видеотеки онлайн-кинотеатров, составит 6,99 евро в месяц.

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