В России запустят канал «Победа», посвященный памяти военных лет

Телеканал будет приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое страны СНГ отметят в 2020 году. Об этом пишет ТАСС.

Согласно сообщению, канал будет транслировать сюжеты, иллюстрирующие реалии тех времен, исторические кадры, расследования, основанные на недавно обнародованных документах, а также реконструкции военных событий.

Как считает гендиректор канала «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) Алексей Ефимов, грядущий успех телеканала «Победа» очевиден, поскольку военная тематика всегда волнует аудиторию. Многие зрители проявляют активный интерес к тематике такого рода, о чем свидетельствуют рейтинги фильмов и программ, посвященных событиям ВОВ.

«В современном российском обществе память о Великой Отечественной войне и празднование Дня Победы остаются важнейшим объединяющим людей фактором, обеспечивающим причастность к нации. Поэтому мы не сомневаемся в успехе нашего нового проекта и уверены в востребованности, как у более старших, так и у молодых зрителей», — сообщил Ефимов.

Отмечается, что «Победа» начнет вещание уже с апреля текущего года и будет доступна по всей территории РФ в сетях кабельных и спутниковых операторов.

Напомним, в 2017 году в Китае был запущен русскоязычный телеканал с китайскими субтитрами — «Катюша» — совместный проект Первого канала и Центрального Телевидения Китая.

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