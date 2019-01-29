Экс-министр связи России предлагает бизнесменам инвестировать в OneWeb

Бывший министр связи России Николай Никифоров предлагает бизнесменам приобрести долю в компании спутникового оператора OneWeb. Он уже начал собирать пул инвесторов, сообщает РБК.

Согласно данным, предложение об инвестировании получил владелец АФК «Система», совладельцы USM, НОВАТЭК и Альфа-банка, а также один из крупных акционеров компании «Норникель». Вероятно, речь идет о покупке 12,5% капитала OneWeb.

Как отмечает РБК, Никифоров начал воплощение идеи, собирая инвесторов, еще осенью прошлого года и планировал закрыть сделку до начала 2019.

Напомним, проект OneWeb планирует запустить в космос группу из 900 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета по всей планете. Россия подписала контракт на участие в программе в 2015 году.

Ранее сообщалось о том, что в России запретили ввоз спутниковых телефонов, чтоб помешать работе OneWeb.

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