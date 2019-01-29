В Европейской комиссии заявили, что 40% этих 5G тестов приходится на Испанию, Францию, Германию и Италию.

По состоянию на конец 2018 года в 23 странах Европы проводилось 139 тестов технологии 5G. Такие данные содержатся в свежем отчёте, подготовленном Обсерваторией 5G Европейской комиссии.

Согласно отчёту, количество данных тестов и их масштабность усиливается на фоне готовности ряда сетей 5G в Европе к коммерческому запуску.

На протяжении двух лет европейские операторы мобильной связи активно сотрудничают с производителями оборудования и различными вертикальными структурами в рамках различных тестовых проектов, призванных испытать на практике возможности технологии 5G, – говорится в отчёте.

Из отчёта следует, что большая часть проводимых практических испытаний связана со сферой медиа и развлечений, на втором месте – сфера транспорта и автопрома.

В Обсерватории 5G Европейской комиссии также отмечают, что наибольшее количество тестов проходит в Испании, Франции, Германии и Италии – на долю этих стран приходится 40% от всех таких испытаний, проводимых в Европе.

Если говорить о текущем статусе тестов 5G, проводимых в Европе, то на момент подготовки отчёта большая их часть уже была завершена.

В ближайшие месяцы европейские операторы мобильной связи должны начать готовиться к развёртыванию технологии и получат возможность проведения тестов в реальных условиях, поскольку в первой половине 2019 года на рынке должны появиться первые 5G совместимые смартфоны, – отмечается в отчёте.

В июне 2018 года скандинавская телекоммуникационная компания Elisa объявила о запуске коммерческой сети 5G в городе Тампере, Финляндия, а также в столице Эстонии – Таллинне. В конце 2018 года французский оператор Orange озвучил подробные планы касательно постройки сети 5G и ввода её в коммерческую эксплуатацию. На 2019 год, говорится в отчёте, запланировано развёртывание сетей 5G, состоящих из десятков базовых станций, во многих крупных городах Европы.

Помимо этого, европейская индустрия изучает новые рыночные возможности 5G в рамках различных тестов, начиная от умных городов и заканчивая подключенными и автоматическими мобильными системами в рамках таких партнёрских проектов, как 5G-PPP. Компании готовятся к очередной волне цифровой трансформации Европы, используя такие широкие возможности 5G, как подключение критически важных приложений. Для удовлетворения этих критических запросов требуется дальнейшее развитие стандартов, – сказано в отчёте.

План действий Европейской комиссии, представленный в сентябре 2016 года и подтверждённый странами – членами ЕС в декабре 2017 года, предусматривает коммерческий запуск 5G сети в одном крупном городе каждой страны содружества к 2020 году, а также охват всех главных городских агломераций и транспортных магистралей к 2025 году.

Помимо этого, в 14 странах было определено 35 «5G городов», которые должны получить 5G покрытие к 2020 году.

Среди городов, где будут тестироваться 5G сети, в частности, Амстердам, Барселона, Бари, Берлин, Бристоль, Гент, Л’Аквила, Лион, Лондон, Мадрид, Малага, Марсель, Матера, Милан, Оулу, Париж, Патрас, Прато, Стокгольм, Таллинн, Турин и Эспоо.

Эти города, избранные для проведения тестов, должны стать полигонами для демонстрации различных технологий и услуг на этапе тестирования 5G, а также стать образцами для различных вариантов вертикального использования, в частности – для организации умных городов в условиях реальной пользовательской среды, – резюмируют авторы отчёта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.